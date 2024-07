Casal de brasileiros encontra aranha ‘gigante’ em banheiro na Austrália: ‘Batismo aconteceu’. O registro foi feito por Victoria e Gabriel, que têm um perfil onde mostram a rotina no país.

“Bom dia, Austrália! Olha aí quem apareceu! É grande, hein?”, diz o brasileiro no vídeo. O aracnídeo encontrado é uma aranha-caçadora-gigante, uma das com as maiores patas.

Assim como todas as aranhas, esta possui veneno, mas não há risco de morte às pessoas. Gabriel afirmou ao Terra que soltou o animal em uma mata após colocá-lo em um pote.

Vídeo:

Imagens cedidas ao Terra Reprodução/ocasalsemraiz/Instagram