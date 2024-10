VÍDEO: Homem se joga ao mar para salvar cão de ataque de pit bull em praia

Parecia apenas mais um passeio tranquilo de um homem com seu cão, carregado nos braços, em uma praia brasileira. Até que o cidadão e seu cachorro foram atacados por um pit bull. O caso foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (21).

Nas imagens, é possível ver que numa tentativa de salvar seu cão, o homem acaba se jogando dentro mar, e, assim, o pitbull desiste do ataque. Além disso, um jovem corre atrás do pitbull depois do ataque, mas ainda não há a informação se ele é o responsável pelo cão que atacou a dupla.

ASSISTA:





Fonte: BNEWS