VÍDEO: Cadelinha é picada por cobra e diverte web com reação: “Cara de arrependimento!”

Andreia Pieruccini é tutora de uma cachorrinha, chamada Pantera, que terminou sendo picada por uma cobra e ficou com a carinha inchada, preocupando os seguidores de sua humana do TikTok.

O vídeo, postado no último sábado (19), mostra a cadelinha com a cara toda inchada e a tutora explicando o que aconteceu. “Foi brigar com uma cobra, gente. E olha o que deu. Hoje está com a cara inchada. Mas já está melhor, né Pantera? A cobra também não ficou muito boa, né?.”, disse Andreia.

A carinha da cadelinha era de arrependimento, triste com que aconteceu, mas ela está se recuperando bem e já estava medicada. “Ela está medicada. Isso aconteceu ontem. Ela foi para cima de uma cobra. A cobra picou ela, uma jararaca. E agora ela já está medicada, já está comendo. Só que claro, né? Um inchaço, né? Estamos aqui observando. Fica com essa carinha de dó, uma hora de pena, umas horas parece que está rindo, outras horas não. Mas a gente está cuidando, tá? Monitorando 24 horas aqui!”, disse a tutora.

Veja o vídeo:

Fonte: BNEWS