Acre já teve quase 2 mil focos de incêndio em outubro

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) informou que o Acre já contabilizou, apenas nos 20 primeiros dias de outubro, 1.798 focos de incêndio. No total acumulado do ano, o estado registra 8.390 focos.

De acordo com os dados do Inpe, os números de outubro são 37% superiores aos registrados no mesmo período de 2023. Além disso, os 20 dias iniciais de outubro já superaram o total de focos registrados em todo o mês do ano passado, que foi de 1.675.

Em relação aos focos por município, Sena Madureira é a cidade com o maior número de incêndios neste mês, somando 322. Em segundo lugar, está Xapuri, com 236 focos. Rio Branco ocupa a terceira posição, com 212 focos, enquanto Plácido de Castro aparece em último lugar, com apenas 8 registros.