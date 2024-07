VÍDEO: Após discussão, advogado atropela homem por três vezes e foge

Um advogado foi preso, nesta segunda-feira (1), após atropelar por três vezes um no posto de gasolina e fugir. O caso ocorreu na última quinta-feira (27), em Goiás, mas Polícia Civil teve acesso às imagens nesta semana, assim a partir da gravação efetuaram a prisão.

É possível perceber nas imagens o advogado entrando em um carro prata e manobrando o veículo em um posto de combustível. Então, um homem se aproxima do advogado e discute com ele por alguns minutos. Após o fim da conversa, o homem tenta ir embora passando na frente do carro. Nesse momento, ele é atropelado e arremessado alguns metros adiante.

Fonte: BNEWS