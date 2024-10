Após parada cardíaca, fotojornalista Marcos Vicente morre aos 56 anos na Fundação Hospitalar

Do ac24horas —

O fotógrafo Marcos Vicente Batista da Silva, de 56 anos, que trabalhava na Secretaria de Comunicação do governo do Acre, faleceu na madrugada desta sexta-feira, 18, na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em Rio Branco. Conhecido como “Marcão” entre amigos e colegas, ele enfrentava um quadro de comorbidades que se agravou nos últimos dias.

Marcão deu entrada na Fundhacre há uma semana, onde permaneceu internado na enfermaria B. Na quinta-feira, sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi submetido a manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Mesmo após ser intubado, o estado de saúde de Marcos continuou piorando, o que levou à sua transferência para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Contudo, pela madrugada desta sexta-feira, ele não resistiu e veio a falecer

A morte de Marcos Vicente deixa um legado de carinho e admiração entre aqueles que conviveram com ele, tanto na vida pessoal quanto profissional.