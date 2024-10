Funcionária manda foto de cachorro para RH e diverte web; assista

Ao invés do atestado médico, uma foto de um cachorrinho sorrindo apareceu no lugar | Bnews - Divulgação Reprodução// TikTok @humor.clt

Uma página do TikTok chamada @humor.clt compartilhou um vídeo que acabou viralizando, de uma funcionária que enviou, por engano, uma foto de um cachorro para o RH da empresa que trabalha.

O vídeo, postado na última terça-feira, mostra a funcionária do RH clicando no arquivo que deveria ser o atestado médico de outra colaboradora da empresa, mas a imagem surpreendeu.

Ao invés do atestado médico, uma foto de um cachorrinho sorrindo apareceu no lugar, fazendo com que as pessoas presentes na sala começassem a rir.

A postagem já conta com mais de 75 mil curtidas e com quase dois mil comentários. “Parece eu mandando um contrato de namoro pra secretária acadêmica, ao invés de mandar os documentos da bolsa!”, relatou um seguidor. “Documentos aprovados com sucesso, se fosse eu aprovava na hora!”, disse rindo outra internauta.

Fonte: BNEWS