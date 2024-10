Confusão generalizada! Briga aconteceu nos arredores do Maracanã antes de Flamengo x Fluminense; assista

Antes do início do clássico entre Flamengo e Fluminense, nesta quinta-feira (17), pelo Campeonato Brasileiro, uma briga generalizada provocou uma confusão nas proximidades do estádio. O confronto aconteceu na Rua São Francisco Xavier, próximo ao Colégio Militar. Segundo a polícia militar, não houve prisões.

Em outra ocorrência, a Polícia Militar (PM) anunciou a apreensão de uma réplica de uma arma. Além disso, houve uma detenção por roubo nos arredores do estádio.

No momento, o Flamengo ocupa a quarta colocação do Brasileiro, com 51 pontos. O Fluminense está na 16ª posição, com 30.

Fonte: BNEWS