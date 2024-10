Homem é flagrado ateando fogo em pessoas em situação de rua; assista o vídeo

Câmeras de segurança de um estabelecimento no bairro de Botafogo, zona Sul do Rio de Janeiro, flagrou o momento em um homem tentou atear fogo em pessoas em situação de rua. No registro, ele surge segurando uma vasilha e uma camisa pendurada na vassoura.

Dois homens estão deitados em frente a uma loja, quando o rapaz surge jogando um líquido inflamável neles e na sequência acende a camisa e aproxima deles. Ambos correm, mas o fogo chega a pegar na camisa de um deles.

De acordo com o CNN Brasil, essa foi a segunda tentativa, por volta das 2h da madrugada. Os homens não ficaram feridos, mas os materiais e pertences que estavam na calçada foram queimados.

Atenção: O Vídeo abaixo possui conteúdo sensível.





Fonte: BNEWS