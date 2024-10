Viralizou! Vira-lata caramelo é encontrado no topo de Pirâmide no Egito; veja vídeo

Aquele ditado de que é possível encontrar um cachorro vira-lata caramelo nos locais mais improváveis possíveis se tornou real, após um cachorro aparecer no topo da Pirâmide de Quéfren, no Egito, que tem cerca de 140 metros de altura.

A cena chocante foi filmada pelo turista Marshall Mosher, durante um passeio de parapente na Necrópole de Gizé. No vídeo, compartilhado no Instagram, é possível ver o animal rodeando o topo da pirâmide de 4,6 mil anos.

“Um cachorro subiu até a Grande Pirâmide de Gizé! Você acha que ele mora lá?”, declarou na legenda da publicação.

De acordo com informações do site Cairo24, é normal cachorros circularem pelas pirâmides no Egito, pois a área arqueológica é muito grande, o que dificulta o controle do acesso dos animais.

Após a repercussão do vídeo, o homem voltou ao local e ficou rodeando a área até achar o cãozinho. Depois de alguns dias, o cãozinho astuto foi encontrado descendo a pirâmide como se fosse sua escada particular. “O famoso cachorro das Grandes Pirâmides foi finalmente visto descendo após sua escalada matinal pela @retreatours. Você acha que ele mora lá?”, revelou.

Na web, os internautas se divertiram com o paradeiro do animal. “Agora é dele, ele mijou nela”, “Nenhum dos seus amigos vai acreditar nele”, “Todo cachorro tem seu dia…”, “Não é um cão. Aquele é o Deus egípcio Anúbis. Ele é considerado o guia dos mortos na vida após a morte e o protetor dos túmulos. É por isso que acabou a pirâmide” e “Este cão vai para a cadeia”, brincaram.

Confira:

