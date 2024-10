Casal promove alagamento em estação após ter relação sexual embaixo de escada; assista

Um casal causou um alvoroço após ter relação sexual embaixo de uma escada, em uma estação de trem em Melbourne, na Austrália. A “rapidinha” danificou um cano de água e o sistema de sprinklers de incêndio, gerando um alagamento no local. O caso aconteceu no dia 10 de outubro.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que o homem vai para debaixo da escada e a moça o segue. Na sequência, surge o vazamento e os dois saem correndo desesperados.

De acordo com o jornal Extra, as duas estações locais (Melbourne Central e Flagstaff) precisaram ser evacuadas na ocasião. As imagens do ocorrido foram divulgadas pela Polícia de Victoria, mas o casal ainda não foi identificado.





Fonte: BNEWS