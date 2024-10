Pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás em 686 municípios; no Acre, 100% são atendidos

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) unifica, em outubro, o calendário de pagamento dos programas Bolsa Família e Auxílio Gás para quem vive em municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal. A partir desta sexta-feira (18.10), beneficiários de 686 municípios de seis estados brasileiros nessas condições podem movimentar os recursos.

Em relação ao pagamento unificado do Bolsa Família, mais de 1,74 milhão de famílias serão beneficiadas pela medida, em um investimento de R$1,22 bilhão. Já para o Auxílio Gás, são 410,67 mil famílias contempladas em um repasse de R$ 42,71 milhões. No Acre, todos os 22 municípios serão atendidos com mais de R$101,8 milhões.

A unificação do calendário do Bolsa Família e do Auxílio Gás é uma medida adotada pelo MDS com o objetivo de amenizar as consequências de eventos climáticos ou desastres para a população.

A quebra do calendário escalonado permite que os beneficiários desses municípios utilizem o recurso recebido no primeiro dia de transferências, sem a necessidade de aguardar a data indicada conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).