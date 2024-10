VÍDEO: Jovem é chicoteado por homem montado a cavalo no meio da rua

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um jovem de 25 anos sendo chicoteado no meio da rua por um homem montado a cavalo. O caso aconteceu no último domingo (20), na cidade de Porto Calvo, no interior de Alagoas.

O rapaz surge encurralado na calçada, enquanto apanha do homem. A vítima até se esquiva e pede para não ser atingido, tentando se proteger com os braços e as mãos, mas o pedido acaba sendo ignorado.

Veja o vídeo:





Informações preliminares apontam que um outro jovem de 23 anos, teria sido esfaqueado pelo mesmo suspeito do cavalo com golpes de facão, também no domingo. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional do Norte (HRN), onde continua internado.

De acordo com a direção do hospital, o rapaz alvo das chicotadas fugiu da unidade hospitalar.

Segundo as autoridades, o agressor já foi identificado e tem 35 anos. Não se sabe ainda o motivo das agressões.

A Polícia Civil investiga os crimes são lesão corporal e tentativa de homicídio.

Fonte: BNEWS