Vídeo com funcionários ‘super honestos’ faz sucesso na web: “Estou ocupado”

Estresse e cansaço são duas palavras que podem descrever a rotina de trabalho de milhares de pessoas no mundo. Para driblar a estafa, um grupo de funcionários de uma empresa de tecnologia gravaram um vídeo ‘super honesto’, expressando o que pensam em forma de ‘placas informativas’ e bem-humoradas.

Imagine a cena. Você entra em uma sala e se depara com uma folha grudada na parte posterior da tela do computador, com a frase: “Não vou dar vale [adiantamento] para ninguém”, “Estou ocupado, sei que é urgente, mas tudo é” ou “Se quisesse para ontem, teria que ter pedido anteontem”.

As frases fazem parte do vídeo compartilhado no perfil da Uni Internet, e desde quando foi publicado, há um mês, conquistou usuários das redes sociais que se identificaram com os recados. Nas imagens, cada colaborador destaca uma informação que está cansado de conceder, ou dá pistas sobre como está o seu senso de humor e a quantidade de demandas a serem concluídas.

“Vou fazer uma plaquinha para cada dia diferente da semana”, comentou uma pessoa na publicação. “Muito bom! Quando a empresa tem um ambiente leve”, disse outro usuário da plataforma.

Por outro lado, também houve quem não gostou da brincadeira: “Se fizer isso todo mundo demitido. Não pode ter brincadeiras”, escreveu uma pessoa.

Confira abaixo o resultado: