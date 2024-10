Pescador atravessa lago repleto de jacarés durante seca no Amazonas; Confira o vídeo

Pescador atravessa lago repleto de jacarés durante seca no Amazonas. As cenas impressionantes foram registradas e divulgadas por Rainilson Souza. Nas gravações, os animais da espécie jacaré-açu estão em bancos de areia pela seca. As imagens foram feitas no município de Careiro da Várzea, a cerca de 20 km de Manaus. O Amazonas enfrenta uma seca severa neste ano, com diversos rios em situação crítica. O Rio Negro atingiu o menor nível em 120 anos, o que mudou o cenário de Manaus.

Reprodução/rainilsonsouza0/Instagram