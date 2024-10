Polícia Civil prende homem por descumprimento de medidas protetivas em Tarauacá

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Geral de Tarauacá, prendeu nesta terça-feira, 22, D.G.S., acusado de violência doméstica contra sua ex-companheira. A prisão foi realizada após o acusado descumprir medidas protetivas impostas anteriormente pela Justiça.

Segundo o delegado José Ronério, a representação pela prisão ocorreu no dia 21 de outubro, com o cumprimento do mandado sendo realizado no dia seguinte. O caso teve início ainda em outubro de 2024, quando a vítima procurou a delegacia para denunciar agressões físicas e psicológicas sofridas por parte do ex-companheiro.

Durante a investigação, foi constatado que o acusado violou as medidas protetivas que o impediam de se aproximar ou entrar em contato com a vítima. Diante do desrespeito às determinações judiciais, a Polícia Civil agiu prontamente, resultando na prisão de D.G.S.

A ação reafirma o compromisso da Polícia Civil do Acre com a proteção das mulheres e o rigor na aplicação da Lei Maria da Penha. O delegado José Ronério destacou a importância de operações como essa para garantir a segurança das vítimas de violência doméstica e para coibir a impunidade. “Nosso trabalho é garantir que as medidas de proteção sejam cumpridas, proporcionando às vítimas a segurança necessária para romper o ciclo de violência”, afirmou.

Com a prisão de D.G.S., a Polícia Civil reforça seu papel na defesa dos direitos das mulheres e no combate à violência doméstica, atuando de forma eficaz para que as agressões sejam punidas e as vítimas protegidas.