Jovens picham muro, são obrigados a limpar e encaminhados para delegacia; assista

Dupla teve que limpar o muro que foi pichado por eles no domingo (20) | Bnews - Divulgação Reprodução/Redes Sociais

Dois jovens foram detidos na tarde do último domingo (20) no bairro Cidade Nova, na cidade de Serrinha (BA), após picharem um muro de uma unidade de ensino no município. Após identificação, os envolvidos realizaram a limpeza da depredação.

O caso envolveu um adulto de 19 anos e um adolescente de 15 anos que foram localizados por militares do 16º BPM. Aos PMs os jovens confessaram a autoria da pichação.

Ao serem conduzidos para a delegacia da cidade, as respectivas mães determinaram que os filhos fizessem a limpeza do muro.

Fonte: BNEWS