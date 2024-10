VÍDEO: Cachorro invade padaria, “furta” bolo e sai escapa de fininho

A panificadora “Fino Sabor”, localizada em Goianésia, na Região metropolitana de Goiânia, em Goiás, conseguiu provar a qualidade dos seus produtos ao flagrar uma cena verdadeiramente inusitada através das câmeras de segurança do estabelecimento: o momento em que um cachorro invade a loja e rouba um lanchinho.

No vídeo compartilhado no Instagram, o cachorrinho apareceu entrando de fininho e aproveitando a distração dos funcionários para roubar um bolo inteiro que estava em um dos balcões da loja.

Ao perceber o cachorro com o bolo inteiro na boca, os funcionários só conseguiram rir da inocência e execução do furto do meliante de quatro patas. Os donos da panificadora reforçaram que o cãozinho é bem-vindo no estabelecimento. “Nosso cliente fiel”, declararam nas redes sociais.

Nos comentários da publicação viral, os internautas se divertiram com a reação do animal. “A funcionária fingindo demência, muito bem garota”, “Pegar no lixo pra que? Vou é pegar na prateleira”, “A atendente rindo”, “Sensacional” e “Parabéns pra padaria”, declararam.

Confira:

Fonte: BNEWS