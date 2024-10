Vídeo: Prédio é completamente destruído após ser atingido por míssil em Beirute, no Líbano

Prédio é completamente destruído após ser atingido por míssil em Beirute, no Líbano. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento do ataque no sul da capital libanesa nesta terça-feira, 22. O ataque israelense ocorreu após avisos de evacuação na área, que já havia sido atingida na noite de segunda-feira, deixando dezenas de mortos. No mesmo dia, o Exército de Israel havia anunciado que atingiu cerca de 300 alvos do Hezbollah no Líbano.

