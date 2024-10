Leopardo ataca grupo durante um piquenique em floresta na Índia; veja o vídeo

Um leopardo atacou um grupo de amigos durante piquenique no Parque Shahdol, próximo a uma floresta na Índia, no último domingo (20). O momento foi registrado por testemunhas.

As imagens mostram as pessoas chamando pelo animal, após vê-lo na árvore. Na sequência, começou o ataque do animal. O vídeo mostra o leopardo correndo e pulando em um dos homens, que correm do ataque. Uma delas, é alcançada pelo felino que que acaba sendo espantado.

Duas vítimas sofreram ferimentos graves na cabeça. De acordo com autoridades locais, num total, três pessoas ficaram feridas.

Confira o vídeo:

Fonte: Tarobá