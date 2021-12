Inadimplência muito alta leva Cohab a fazer campanha para quitação de dívidas no Acre

Com altos índices de inadimplência, a Companhia de Habitação do Acre (Cohab/AC) iniciou este mês de dezembro uma campanha de incentivos, oferecendo facilidades para que seus mutuários regularizem seus débitos junto ao órgão. A principal delas diz respeito a descontos de até 90% em juros e multas para pagamento à vista.

A nova forma de negociação propõe descontos de até 80% em juros e multas para pagamentos parcelados. Os parcelamentos poderão ser descontados em folhas de pagamento dos mutuários que sejam servidores estaduais.

Interessados podem obter mais informações junto a Cohab, localizada na rua Valério Magalhães, 172, Bosque, com atendimento de segunda à sexta-feira, das 7h às 13h.

Dos contratos ativos, a Cohab tem em média 57 mutuários com um percentual de 73% de inadimplência e a expetativa do órgão é que pelo menos 70% dos devedores procure a companhia para sanar suas dívidas. Os conjuntos com maior inadimplência são Manoel Julião, Xavier Maia, Rui Lino.