VÍDEO: hóspedes furtam TV e entregam apartamento alugado sujo; proprietária diz que essa foi o 1° aluguel da unidade

A dona de um imóvel para aluguel de temporada ficou no prejuízo após hóspedes revirarem, furtarem e entregarem seu apartamento sujo na última quinta-feira (10). A unidade fica localizada no Brás, Zona Leste de São Paulo. O vídeo viralizou nas redes sociais.

Daniela Duek de 25 anos, compartilhou o estado do apartamento em um vídeo nas redes sociais. Nas filmagens, é possível ver louças sujas, lixo no chão, itens revirados e o local onde ficava uma TV que foi furtada. (veja acima).

Ao g1, a mulher relatou que essa foi a primeira vez que a unidade foi alugada através do Airbnb – site de aluguel por temporada.

“Eu estou há anos no Airbnb com outras unidades, mas esses foram os primeiros hóspedes deste apartamento”, contou Daniela.

Sua conta na plataforma está ativa há três anos, com mais de 30 anúncios de unidades, alguns para o mesmo imóvel.

Daniela disse que essa é a primeira vez que ocorre algo deste tipo com um de seus apartamentos. Mesmo assim, ela já colocou a unidade para aluguel novamente e, inclusive, já recebeu outros hóspedes.

Segundo a proprietária, isso se deu pela rápida ação e resposta da empresa. “Reportei imediatamente e eles me deram todo o suporte”, relatou. “Me reembolsaram o valor da estadia e baniram a conta de quem alugou”.

Além de procurar a plataforma, Daniela também registrou um boletim de ocorrência.

O Airbnb disse, por meio de nota, que “agiu rapidamente para resolver” o problema da dona do imóvel. A plataforma também afirmou que dá suporte 24 horas por dia para os clientes.

“O Airbnb leva relatos como este a sério, e a equipe da plataforma agiu rapidamente para resolvê-lo. O Airbnb ofereceu suporte à anfitriã sob o AirCover, que oferece proteção contra danos de até 3 milhões de dólares, e removeu o hóspede da plataforma. Situações como essa são raras no Airbnb, e a equipe de suporte ao cliente está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudar”, afirmou.

O Airbnb diz em seu site que todos que fazem parte da comunidade precisam cumprir “regras simples sobre como ser um ótimo hóspede”, entre elas sobre a limpeza.

“Os hóspedes não devem deixar a acomodação em um estado que exija limpeza excessiva ou profunda, como pratos com comida mofada, os carpetes sujos, manchas causadas por animais de estimação. As taxas de limpeza definidas pelos anfitriões cobrem apenas o custo da limpeza padrão entre as reservas”, afirma o site.

Sobre o lixo, o Airbnb diz que os hóspedes devem colocar o lixo nas lixeiras designadas e estar atentos à quantidade de lixo.

Em relação aos danos, espera-se que os hóspedes “paguem os pedidos razoáveis de reembolso se forem responsáveis por danos, perda de itens ou custos de limpeza inesperados”.

Já sobre barulho, o site ressalta que os hóspedes devem respeitar os horários de silêncio determinados e evitar perturbar a vizinhança com barulhos excessivos, como música alta, gritos e bater portas.

“O Airbnb incentiva os anfitriões a denunciar imediatamente qualquer violação destas regras básicas. Aceitamos denúncias feitas diretamente pelos anfitriões, assim como pelos vizinhos. Quando um anfitrião se depara com uma suspeita ou uma violação confirmada destas regras básicas, pedimos ao anfitrião para:

Comunicar-se com o hóspede: essa geralmente é a forma mais rápida de encontrar soluções;

Documentar o problema, como a troca de mensagens nas conversas no Airbnb, um email com uma reclamação de um vizinho, fotos,

Informar eventuais problemas pela página Fale conosco ou solicitar pagamento por danos pela Central de Resoluções;

Deixar uma avaliação honesta com feedback para que o hóspede possa melhorar nas próximas viagens;

Exigir que os hóspedes cumpram estas regras básicas.

Estamos empenhados em fazer com que estas regras básicas sejam seguidas. Dentre as medidas que podemos tomar, estão incluídas informações aos hóspedes sobre a política e o envio de avisos. Se recebermos denúncias de violações recorrentes ou graves destas regras básicas, podemos também suspender ou remover os hóspedes da nossa comunidade.

Além das Regras da Casa referenciadas nessas regras básicas, os Anfitriões também podem criar regras adicionais na página dos seus respectivos anúncios. Se um hóspede violar alguma dessas regras adicionais, os Anfitriões podem falar com o atendimento ao cliente para receber ajuda para as próximas etapas”.