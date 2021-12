Bruna Giovanna –

Com o objetivo de atender a demanda de condutores e proprietários de veículos no interior, o governo do Acre, por meio do Departamento de Trânsito (Detran), vai realizar nos dias 7, 8 e 9 de dezembro atendimentos para veículos, multas e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na cidade de Jordão, um dos quatro municípios de difícil acesso do estado.

A equipe do Detran vai atender a população no Auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semac), localizada na Avenida Francisco dias, s/n, Bairro Centro. No primeiro dia, o atendimento será realizado das 13 às 17h, no segundo, das 8 às 17h e no terceiro, das 10 às 13 horas. Para realizar o atendimento, o cidadão deverá estar munido de documento oficial com foto.

Para o diretor de Operações, Anderson Castro, a iniciativa tem origem junto aos anseios da população do Jordão que necessita dos atendimentos, “O Detran é uma autarquia que pensa na população, se eles não podem vir até nós, o departamento vai até eles com um atendimento humanizado e de qualidade”.

Em virtude da pandemia do novo coronavírus, só será permitida a entrada de pessoas com máscara facial. No local de atendimento haverá álcool em gel para a higienização das mãos.