Mulher se arrepende de roubar grávida, pede desculpa e informa crime pra polícia

Tomada pelo arrependimento após roubar uma grávida, uma mulher contatou a Polícia Militar (PM) para devolver os pertences da vítima. Câmeras de segurança capturaram o momento do assalto, onde a gestante foi derrubada após ser abordada. O caso aconteceu na última quinta-feira (25) em Quirinópolis.

A mulher, cujo nome não foi revelado, foi detida por roubo. Ela disse para a polícia que foi desafiada por dois amigos a cometer o delito. “Primeiro, ofereceram R$ 300 para abordar um rapaz sob pretexto de estar perdida. Depois, prometeram-lhe R$ 500 para simular um assalto”, relatou o sargento Fonseca.

Um vídeo mostra a vítima na calçada, esperando para atravessar a rua, quando um carro para ao seu lado. Uma mulher sai do veículo, tenta arrancar a carteira e o celular da vítima, a derruba e foge com os objetos.

Após o roubo, a vítima, que está no quarto mês de gravidez, foi levada ao hospital. Após o atendimento médico, o casal foi à polícia denunciar o ocorrido, coincidindo com o momento em que a criminosa também ligou para as autoridades para confessar o crime.

Apesar do arrependimento, a mulher foi presa em flagrante. Ela tem passagens por tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).

*Com informações do G1