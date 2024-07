Com previsão de realizar mais de 14 mil exames de imagem, Governo lança mutirão para reduzir filas na Saúde

O governo do Acre lançou na manhã deste sábado, 20, o mutirão de exames de imagem da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), elaborado para diminuir as demandas de todo o estado.

A ação tem como meta de realizar 14 mil exames, entre os quais: endoscopia, eletroencefalograma com sedação, Doppler arterial e venoso, ultrassonografia geral, eletrocardiograma com sedação, ecocardiograma e endoscopia. O investimento é de R$ 5 milhões, emenda da deputada federal Socorro Neri.

Já o mutirão de vasectomia, que é uma cirurgia muito importante para o planejamento familiar, deve atender 40 pacientes. Outros nove pacientes devem ser atendidos no mutirão de oftalmologia.

Durante a cerimônia, a dona de casa Maria da Liberdade Brás de Moura, 39, estava no aguardo para uma endoscopia. “Muito bom que abriu esse mutirão, creio que muitas pessoas estão felizes por realizarem muitos exames aqui hoje. Estou o investigando uma gastrite, hoje já vou fazer o exame, e já iniciar meu tratamento. Muito bom a gente vir e já ser atendida”, disse.

Juliana Nascimento, de 23, levou o filho Eliah, de 10 meses para fazer eletrocardiograma e investigar uma doença congênita nos pés. “Trago ele todo todo mês aqui pra fazer consulta com o ortopedista. Foi feita uma uma cirurgia no pé e a recuperação foi de boa. Espero meu filho venha evoluir e tenha as condições normais. Que ele venha ajeitar o pezinho dele. Estou bem assistida, e agora com esse mutirão, creio que vai ser mais rápido ainda o resultado e o tratamento também”, disse.

A vice-governadora Mailza Assis falou sobre uma série de aportes realizados nos serviços de saúde do Acre e da região. “Saúde é nossa prioridade e essa é uma ação do nosso governo de zerar as filas, em parceria com nossa bancada. Fico feliz com esses avanços, um compromisso da nossa gestão”, destacou.

A deputada federal Socorro Neri falou do seu compromisso em ajudar o governo. “O nosso mandato está inteiramente à disposição da saúde do nosso Estado, buscando viabilizar os recursos para que a gestão continue este bom trabalho de cuidar das pessoas”, declarou.

De acordo com o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, o intuito é estender o mutirão às outras regionais do estado. “O nosso objetivo é que essas ações que estão iniciando hoje se transformem em algo constante, assim como os mutirões de cirurgia. E todas as ações que estão acontecendo aqui, estamos empenhados para levar aos outros municípios”, ressaltou.

“Eu sei que muitos que estavam há algum tempo esperando por esse momento. Especialmente hoje, para mim, está sendo especial. Vê essas crianças já podendo realizar esses procedimentos, e nós pensamos em iniciar o mutirão com esse público. Tudo é muito gratificante. E estamos, de verdade, nos esforçando para cuidar das pessoas”, falou a presidente da Fundhacre, Ana Beatriz Souza.