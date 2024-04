Filho de Fábio Jr. reage de forma inesperada após pai pedir a guarda na Justiça; veja!

Após Fabio Jr entrar na Justiça com o pedido da guarda do filho Záion Alexandre, o herdeiro tomou uma atitude inesperada. Na noite desta quinta-feira, 25/04, o jovem usou as redes sociais para se pronunciar sobre a situação polêmica e saiu em defesa da mãe, Mari Alexandre.

Na postagem, o jovem de 15 anos reuniu diversas fotos com a mãe, que ficou casada com o cantor entre 2007 e 2010, e destacou que sempre ficará do lado dela. “Com você desde sempre e para sempre. Te amo infinitamente”, escreveu.

Surpresa com a reação do filho, Mari deixou um comentário na homenagem: “Filho! Você me surpreende a cada dia! Te amo até a eternidade!”. Vale lembrar que a notícia da briga na Justiça foi revelada pela jornalista Fabíola Reipert, no Balanço Geral, mas não foram revelados detalhes do processo.

Desde que o relacionamento dos pais chegou ao fim, o menino segue morando com a mãe. E, conforme foi apontado pela comunicadora, Fábio é um pai ausente.

Veja a postagem do herdeiro!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Záion Alexandre (@zaionalexandreoficial)