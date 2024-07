Flagrante: onças brigam por fêmea no Pantanal; confira o vídeo

Um pescador flagrou a disputa de duas onças macho por uma fêmea da espécie no Pantanal. O registro foi realizado na quarta-feira (17/7), no município de Corumbá (MS). Conforme Rodinei Rodrigues de Jesus, que registrou a cena, após o início do confronto, a fêmea também entrou na briga. As informações são do G1.

A região da filmagem é chamada de Barra de São Lourenço, no rio Paraguai. No meio da disputa, a poeira sobe. Há uma série de patadas e mordidas respondidas reciprocamente. A parte filmada dura cerca de dez segundos.

Veja:

Em seguida, uma das onças que trocou a maior parte das agressões se afasta e a outra caminha na direção desta. No entanto, esta desiste e a filmagem se encerra.

“É impressionante presenciar um momento desses, eles estavam disputando pela fêmea que estava na área”, contou Rodinei.

O Pantanal é o bioma em que a espécie mais se desenvolve, podendo atingir até 150 kg, no caso dos machos e 110 kg no caso das fêmeas. Em outros biomas, o animal também aparece, mas não se desenvolve tanto.

O município de Corumbá é o que tem a maior parcela de focos de incêndio. A localidade responde sozinha por 68% de todas as ocorrências do tipo neste ano no bioma. O Pantanal enfrenta a mais grave crise de queimadas da história, que acontece paralelamente à maior seca nos últimos 70 anos, conforme a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).