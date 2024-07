Essas são as 10 verduras eleitas as mais saudáveis do mundo

Um estudo conduzido pela Universidade William Paterson, de Nova Jersey (EUA), listou os alimentos mais saudáveis do mundo, sendo que o top 10 foi inteiramente tomado por vegetais verdes.

Os examinadores criaram uma escala de densidade nutricional, levando em conta a presença de 17 nutrientes essenciais, como potássio, fibras, proteínas e vitaminas, em cada 100 kcal de vegetais crus.

Os alimentos que obtiveram uma pontuação de 10 ou mais foram designados como PFV (Powerhouse Fruits and Vegetables), ou seja, frutas e vegetais poderosos, de acordo com os padrões oficiais da FDA (Food and Drug Administration), a agência dos Estados Unidos que cuida da regulamentação e supervisão de alimentos e outros produtos.

Ranking dos mais saudáveis

Na primeira colocação ficou o agrião, com classificação 100, seguido pelo repolho chinês, que obteve 91,99.

Dos 47 alimentos investigados, somente seis não corresponderam aos pré-requisitos para serem eleitos PFV: framboesa, tangerina, cranberry, alho, cebola e mirtilo.

Também fruta alguma entrou no top 10. Para se ter ideia, a primeira fruta deu as caras apenas na 28ª posição e, no caso, trata-se do limão siciliano.

Veja a seguir a lista das 10 verduras mais saudáveis do mundo, segundo o estudo:

Agrião Repolho chinês Acelga Folha de beterraba Espinafre Chicória Folha de alface Salsinha Alface romana Couve

Não gosta de comer verduras?

Nem adianta reclamar: são algo que temos de comer todos os dias. Fontes de vitaminas, sais minerais e fibras, esses alimentos colaboram para o bom funcionamento do corpo, são essenciais para manter uma boa saúde e para controlar o peso.

Se você não é fã de vegetais e faz tempo que uma salada não aparece no seu prato, não desanime: existem estratégias para despertar (ou recuperar) o interesse por estes alimentos. Veja a seguir.

Varie o quanto puder: tanto no preparo quanto no tipo, busque variar o consumo de vegetais. A ideia é evitar aquela tendência de ir no automático e comprar o de sempre. Experimente alimentos que você come pouco ou nunca comeu. Mude o jeito de fazer: troque o cru pelo cozido ou assado, por exemplo, junte com outros ingredientes e aproveite a infinidade de receitas disponíveis online.

Faça compras em um lugar diferente: ir à feira em vez de ao mercado (ou vice-versa) pode mudar a forma como você olha para os vegetais. Estar em um local menos habitual vai deixar sua curiosidade mais aguçada: uma cor ou um cheiro geralmente pouco notados podem ser o atrativo que faltava para a sua próxima refeição.

Planeje o cardápio: antes de ir às compras, faça uma lista dos vegetais que você vai consumir na semana. O objetivo é visualizar aquilo que você precisa e que estará à mão quando for preparar o almoço ou o jantar.

Agilize o preparo: em um dia do fim de semana, já deixe porções de verduras e legumes lavadas e cortadas em potes, tigelas ou saquinhos próprios para isso, para consumir ao longo da semana. Vegetais pré-lavados e cortados ou até os congelados também são uma ótima opção para economizar tempo e sempre ter legumes ou verduras no prato.