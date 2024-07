Vídeo: rato aparece andando em prateleira de supermercado; confira as imagens

Um rato foi flagrado andando no meio de embalagens de goiabada na prateleira de um supermercado na cidade do Guarujá, no litoral de São Paulo.

A cena foi registrada por Izadora dos Santos, de 33 anos, que estava fazendo as compras do mês no estabelecimento, localizado na Avenida Tancredo Neves, no bairro Cachoeira, na última terça-feira (16/7).

Ela disse ao jornal A Tribuna que notou a presença de dois ratos no local, mas só conseguiu filmar um deles. Segundo Izadora, o outro fugiu.

“Ficamos assustados e indignados com tanto rato no mercado, um local que deveria ser limpo. Existe o perigo de pegarmos uma doença se o rato urinar nos alimentos”, afirmou.

A cliente informou ainda que viu outros roedores no chão do ambiente e conseguiu enxergar filhotes correndo para baixo das gôndolas do supermercado.

A Prefeitura de Guarujá disse, em nota, que a vigilância sanitária recebeu a denúncia e que o estabelecimento passou por vistoria, a qual indicou a necessidade de reforçar as ações de controle de pragas.