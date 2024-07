Gladson inaugura programa de hemodinâmica no Hospital do Juruá

“Meus amigos, com imensa satisfação e alegria oficializo o início da oferta de exames e procedimentos para tratar doenças do coração na minha terra. Tenho gratidão a Deus, à minha equipe e aos parceiros por este momento, pois estamos deixando aqui um investimento e uma conquista de valor imensurável para este povo”. O trecho proferido pelo governador Gladson Cameli, durante a entrega do serviço de hemodinâmica à população do Juruá, nesta sexta-feira, 19, no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, testifica o início de um novo capítulo na política de descentralização da Saúde, promovida pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Com a entrega do Centro Manoel Carneiro de Messias Neto, a população da segunda maior região do estado não precisará se deslocar para a capital Rio Branco para realizar exames de cateterismo cardíaco, em que se insere cateter, ou seja, um pequeno tubo no vaso sanguíneo para diagnosticar e tratar doenças cardíacas; para realizar a angioplastia coronariana, um tratamento não cirúrgico que desobstrui artérias coronárias e aumenta o fluxo de sangue para o coração; e para retirar corpo estranho do sistema cardiovascular.

“Estamos falando de procedimentos e exames que podem salvar a vida das pessoas, porque um paciente que necessite desses serviços talvez não resista ao tempo de viagem para Rio Branco”, destacou Gladson Cameli.

O investimento é de R$ 4,8 milhões. Do total R$ 1,5 milhão, de emenda do deputado federal Zezinho Barbary, foi para a contratualização do serviço. O prédio foi construído pela empresa Hemocardio, vencedora da licitação, o serviço terá o investimento de R$ 4.800.000,00 anual, contrato por meio da Associação Nossa Senhora da Saúde – Anssau, que é a gestora do Hospital do Juruá e prestadora de serviço para a Secretaria de Estado de Saúde – Sesacre e o Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC). O serviço inclui o aparelho de Hemodinâmica, leitos de suporte cardiológico e também a contratualização do serviço de ressonância magnética, entregue no mês de Junho.

Até o momento, 14 procedimentos já foram realizados pelo Centro. “Somos um governo que pensa em levar os serviços de Saúde ao cidadão. Uma gestão que destina um olhar sensível e especial ao setor, sobretudo no Juruá, onde estamos construindo e deixando um rico legado. Com mais essa iniciativa, a Saúde no Vale do Juruá vive um novo tempo, em que a promoção da qualidade de vida é prova do compromisso do governo do Estado com o cidadão, colocando em primeiro lugar o cuidado com a vida das pessoas”, ratifica Pedro Pascoal, secretário de Estado de Saúde do Acre.

Também se fizeram presente ao evento Luiz Gonzaga, presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac); Zezinho Barbary, deputado federal; Eduardo Velloso, deputado federal; Dom Flávio Geovanalle, bispo da Diocese local; Aureo Neto, secretário municipal de Saúde; e Ajucilene Mota, presente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Acre (Cosems).

Mais saúde pertinho de casa

Levar serviços de Saúde especializados para bem pertinho dos acreanos. A meta tem sido alcançada pelo governo Gladson Cameli a cada investimento na execução de programas, na aquisição de equipamentos de ponta e na contratação de profissionais qualificados.

No Juruá, por exemplo, a descentralização acontece por meio dos Programas Saúde Intinerante e Opera Acre, das reformas e ampliações de unidades de Saúde, como é o caso do hospital de Mâncio Lima, além da contração de profissionais e, sobretudo, com aquisição e funcionamento de aparelhos de última geração, disponibilizando serviços que antes se concentram em Rio Branco e outras regiões do país.

Recentemente, a população local passou a usufruir dos benefícios do aparelho de ressonância magnética, uma conquista fruto de empenho do Executivo do Estado e da união de esforços. Quase R$ 7 milhões, oriundos de emenda parlamentar, foram investidos na aquisição e instalação do dispositivo no Hospital do Juruá, beneficiando uma média de 300 pacientes por mês com diagnósticos precisos de doenças.

De acordo com a Sesacre, cerca de R$ 6 milhões foram economizados com a oferta dos exames no Juruá. “Com muito empenho e dedicação, estamos fortalecendo a Saúde em todos as regionais do Acre. No Juruá, temos a prova disso, pois realizamos importantes investimentos que estão garantindo o acesso aos serviços, principalmente às especialidades. Além de melhorar a vida de quem precisa, promovem a melhoria dos serviços do Sistema Único de Saúde e economia aos cofres públicos. Um exemplo disso é a aquisição do aparelho de ressonância magnética, que em um mês de uso no Hospital do Juruá propiciou a realização de 531 exames, possibilitando uma economia de mais de R$ 6 milhões. A oferta da hemodinâmica aqui segue o mesmo planejamento, que é reduzir gastos públicos, aplicar os recursos de modo consciente e, o mais importante, garantir condições dignas de tratamentos aos pacientes”, ressalta Pedro Pascoal.

Política que faz diferença

Há menos de uma semana, Emerson Oliveira Birimba, um cruzeirense de 43 anos, realizou pela primeira fez o cateterismo cardíaco em Cruzeiro do Sul. Antes, ele viajava 600 quilômetros até Rio Branco para ter acesso ao procedimento. O paciente relata o desafio que era enfrentar a logística, os gastos e a distância de pessoas queridas. “Há dois anos estou realizando tratamento, após sofrer um infarto. Eu tinha muita dificuldade para me deslocar à capital, a distância da família afetava meu quadro de saúde, e o recurso para se me manter lá era pouco”, relata.

Para Emerson, realizar o tratamento perto da família faz diferença: “Aqui, eu me sinto em casa. As pessoas que amo estão ao meu lado, acompanhando o meu tratamento. Isso faz diferença”, pontua.

Emerson segue o testemunho, informando: “A equipe cuidou muito bem de mim desde a entrada até a saída da unidade. Como um paciente da região, só tenho sentimento de gratidão ao governo pelo investimento. Sei que além de mim, outros tantos conterrâneos vão precisar desses serviços”, pontua.

Sorrindo, dona Francisca Nogueira de Iolanda celebrou a oportunidade de realizar o cateterismo na sua terra natal. Minutos antes de entrar para o Centro, a paciente relatou: ““Fiz duas vezes o procedimento em Rio Branco. E, agora, seguir o tratamento onde moro é uma benção que facilita muito a nossa vida. Por isso, de coração, eu agradeço”,

O que disseram

“É uma honra estar presente na inauguração desta estrutura, que leva o nome do meu pai, o seu Manoel Carneiro. O meu pai foi um homem guerreiro, que às margens do Juruá trabalhou, criou seus filhos e muito contribuiu para o desenvolvimento desta região. Governador Gladson Cameli, você olha de forma especial para a Saúde, como realizava o seu tio, o ex-governador Orleir Cameli. O seu governo está de parabéns pela iniciativa de trazer a hemodinâmica para cá, que além dos municípios do Juruá, também vai assistir moradores de municípios do Amazonas, na região de fronteira com o Acre”, disse o filho do homenageado, Cristóvão Messias.

“Hoje, ao olhar para este avanço, o meu coração se enche de alegria. É um investimento que vai amenizar o sofrimento de milhares de pessoas. Fico muito feliz, pois sabemos das dificuldades enfrentadas pelas pessoas que saem daqui em busca de assistência médica. Eu louvo a Deus pela vida dos envolvidos neste projeto. A saúde deve vir sempre em primeiro lugar”, deputada Maria Antônia.

“Como filho desta terra, sinto uma alegria imensa em prestigiar a inauguração deste Centro, que era um sonho para o Juruá. Cumprimento ao governo do Estado e os demais parceiros pela obra, e agradeço, como cruzeirense, pela atenção especial e aos profissionais desta unidade, que fazem a diferença na região”, deputado Nicolau Júnior.

“O serviço de hemodinâmica é mais uma conquista importante para os quase 200 mil moradores do Juruá. Além disso, os demais frutos da boa gestão do governo do Acre, em parceria com a Assembleia Legislativa e demais parceiros, têm transformado a realidade do setor no Juruá. Parabéns a todos os envolvidos”, deputado Luiz Gonzaga, presidente da Aleac.

“Será um equipamento que vai salvar vidas. Governador Gladson Cameli, sua gestão está cumprindo a missão de cuidar das pessoas. Só temos motivos para agradecer”, Marilene Rodrigues, gerente de enfermagem do Hospital do Juruá.

“Quando montamos o primeiro centro de hemodinâmica de Rio Branco, pensamos: vamos usar o que existir de melhor. A mesma ideia nos motivou e, apesar dos entraves que enfrentamos no processo de montagem do Centro do Juruá, hoje estamos aqui, inaugurando este espaço. Além de feliz, estou muito orgulhoso”, deputado federal Eduardo Veloso.

Deputado Federal Eduardo Veloso: “Desejo que nenhum morador daqui enfrente a luta que é sair daqui em busca de assistência”.

“É um momento para celebrar o avanço. Com alegria e satisfação, falo da honra em poder colaborar com a vinda da hemodinâmica para cá. De mãos dada com o governo, vamos seguir caminhando para mudar a vida das pessoas, sempre colocando o ser humano em primeiro plano. Com a iniciativa, o governo do Acre mostra, mais uma vez, que é possível trabalhar e transformar para melhor a realidade da população”, Zezinho Barbary.

“Quando assumi o ITPAC, unidade de Cruzeiro do Sul, questionei-me: faremos a diferença? E hoje tenho certeza que sim. Será um espaço que trará somente melhorias aos cruzeirenses”, Simone Rigo, diretora do ITPAC.