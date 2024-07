Vizinho arremessa garrafa com urina em casa de idosa de 89 ; veja o vídeo

Uma câmera de segurança flagrou os momentos em que um vizinho urinou na casa de uma idosa no bairro da Lapa.

Em outro momento, o homem é visto arremessando uma garrafa com urina na residência. Dona Noemia Bonfim, de 89 anos, mora no local com a filha, de 60 anos, e afirmou que ataques ocorrem com frequência. Segundo as vítimas, os ataques começaram em dezembro de 2022 e o homem as ameaça e as acusa de integrarem uma ‘facção criminosa’.

O último boletim de ocorrência foi aberto em 15 de julho e registrado como perturbação do sossego, ameaça e injúria.