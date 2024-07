Motorista de betoneira dá ré e esmaga caminhoneiro após discussão de trânsito; vídeo

O motorista de um caminhão betoneira foi preso em Rondonópolis, em Mato Grosso, após câmeras de monitoramento flagrarem o momento em que ele dá ré no veículo e mata Renan Souza Vieira, de 28 anos, depois de uma discussão de trânsito. O suspeito, identificado pela polícia como Uisnei Silva de Oliveira, foi preso nesta quinta-feira, 18.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 7h45 na Rua Alagoas, no bairro Cidade Salmem. A vítima e o suspeito estavam dirigindo pela rodovia BR-364, no perímetro urbano, no sentido Rondonópolis/Jaciara. A esposa de Renan relatou aos investigadores que houve um desentendimento no trânsito entre os dois motoristas.

Após a discussão, segundo ela, Renan desviou da rodovia por um acesso. Nesse momento, o outro motorista, que estava à frente, intencionalmente deu marcha a ré, atingindo Renan, que estava descendo de seu caminhão e acabou morrendo. O suspeito fugiu após o ocorrido.

A equipe de plantão da 1ª Delegacia de Rondonópolis foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) para atender a ocorrência. A perícia técnica foi chamada e realizou os procedimentos no local do crime. As informações coletadas levaram à identificação do outro caminhão e seu motorista.

A Polícia Militar localizou o suspeito próximo à obra da ferrovia, em Rondonópolis. Ele foi encontrado dentro do veículo e, ao ser questionado, confirmou ter se envolvido no acidente. Diante dos fatos, o motorista foi preso em flagrante e conduzido à 1ª Delegacia da Polícia Civil, onde foi autuado e preso pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil.