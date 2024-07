O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), tem se destacado pelo seu desenvolvimento econômico e em políticas de incentivo, especialmente no aspecto de serviços. Entre junho de 2023 e maio de 2024, o setor foi responsável por quase metade das 24,2 milhões admissões em todo o país, representando 46,2% do total, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Em maio de 2024, o Acre contribuiu com 0,22% das mais de 2,1 milhões de contratações no Brasil e com 4,62% de todas as admissões na Região Norte. No estado, 2.175 das 4.710 vagas registradas em maio foram geradas pelo setor de serviços.

De acordo com a Pesquisa Mensal dos Serviços (PMS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de serviços no Acre apresentou uma variação acumulada inferior à de abril deste ano (-0,6%), com maio registrando -65% do volume total. No acumulado do ano, o volume cresceu 1,8% e nos últimos 12 meses, 5%.

O assessor da presidência da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomercio-AC), Egídio Garó, afirmou que “em âmbito nacional, tanto o volume de serviços quanto a receita nominal de serviços apresentaram expansão, mantendo o volume de maio estável em relação ao mês anterior”.

O governo do Acre tem implementado políticas de incentivo que visam fomentar o setor de serviços, especialmente o turismo. A receita nominal de serviços no Acre acompanhou a tendência do volume de serviços, registrando uma diminuição de -0,3% em maio, em comparação ao mês anterior. No entanto, no acumulado do ano, a receita cresceu 6%, e nos últimos 12 meses, 5%.

“O Acre é um estado rico em diversidade de culturas e natureza, oferecendo grandes oportunidades para o turismo de base comunitária, de natureza, de observação de aves e etnoturismo, que está em constante crescimento, com os festivais indígenas. A inclusão de 24 festivais indígenas no calendário de eventos oficiais do Estado fortalece as estruturas existentes e atrai visitantes de diferentes partes do Brasil e do mundo, contribuindo para a preservação das florestas e a geração de renda das comunidades locais”, afirma o titular da Sete, Marcelo Messias.

Além disso, o estado conta com três rotas turísticas (Caminhos da Revolução, Caminhos do Pacífico e Caminhos das Aldeias e da Biodiversidade) que interligam história, biodiversidade e intercâmbio cultural, gerando oportunidades significativas para todo o trade turístico no estado, desde os meios de hospedagem e o setor de alimentação e transportes, entre outros.

A presença da empresa Trans Acreana, responsável pela maior linha de ônibus do mundo, ligando o Rio de Janeiro (RJ) a Lima, no Peru, com o apoio institucional do governo do Estado, traz benefícios importantes para o Acre, incentivando o turismo e o comércio, além de gerar empregos e investimentos na região, especialmente ao longo do trecho Rotas do Pacífico, que engloba as cidades de Rio Branco, Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil.

Essa conexão estratégica não apenas coloca o Acre em destaque no cenário nacional e internacional, mas também promove o desenvolvimento econômico e turístico, com oportunidades de crescimento e preservação ambiental, por meio do turismo sustentável e da valorização das culturas locais.