Bombeiros salvam bebê de um mês que engasgou; confira o vídeo

O Soldado Élio, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, é um dos responsáveis por salvar a vida de um recém-nascido que estava com as vias aéreas obstruídas. No dia 7 de abril, por volta das 22h50, uma família procurou um posto militar na cidade de Diamantina, em Minas, para salvar a vida de um bebê, de apenas um mês de vida.

O bebê já chegou a unidade do Corpo de Bombeiros engasgada. Segundo informações dos pais da criança, ela estava em casa chorando muito, perdeu o ar, engasgou com a própria saliva e eles foram rapidamente para a sede dos bombeiros.

Ao chegar na unidade, o Soldado Élio iniciou as manobras e desobstruiu as vias áreas com sucesso. Após conduta os bombeiros monitoraram os sinais vitais e transportaram a vítima para uma unidade de hospitalar, onde ela ficou aos cuidados da equipe médica do Hospital Nossa Senhora da Saúde.

Veja o vídeo:

Fonte: DeFato