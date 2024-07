Candidatos são convocados para curso de formação do concurso da Anac

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) o edital de convocação para os candidatos selecionados para realizar o curso de formação do Concurso Público da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Os candidatos devem ficar atentos para realizar matrícula no curso de formação por meio do do link que será disponibilizado na página do participante no site do Cebraspe. A segunda chamada, para o curso de formação deverá ser pulicada em 23 de julh.

O curso de formação será dividido em duas etapas: a primeira, de 5 a 14 de agosto, terá carga horária de 60 horas na modalidade de Ensino a Distância (EAD). A segunda etapa ocorrerá de 15 a 29 de agosto, totalizando 100 horas de aulas presenciais.

Os candidatos devem se preparar para a prova final, que deve ser aplicada no dia 1º de setembro, no Centro de Treinamento da Anac, em Brasília (DF). A convocação para a segunda chamada para o curso de formação deverá ser publicada em julho.

Essa é a última etapa do concurso da Anac para o provimento de 70 vagas para o cargo de especialista em Regulação de Aviação Civil, carreira de nível superior. As oportunidades estão distribuídas em três áreas de atuação: são 25 para profissionais em qualquer área de formação acrescida de licença de piloto(a) de avião ou helicóptero, 25 para engenheiros(as) e 20 para profissionais de qualquer segmento de formação. Para compor o cadastro de reserva, serão classificados 246 candidatos ao todo. Os convocados serão lotados no Distrito Federal ou em São Paulo. O resultado final será divulgado até outubro.