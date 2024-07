Novidades em flores, plantas, decoração e jardinagem são apresentadas em Holambra

Comprometida em oferecer ao mercado inovação e muita criatividade, a cadeia produtiva de flores e plantas ornamentais se reúne mais uma vez em Holambra para apresentar novidades aos profissionais do setor, discutir tendências do universo fashion flor e ampliar as oportunidades de capacitação e de empreendedorismo. Entre os destaques de 2024 estão novas variedades de flores e plantas, como Clyclamem com aroma, Croton Nectarina, Mini Syngonium, Suculentas como flor de corte, entre muitos outros, além acessórios para decoração e floriculturas. O encontro acontece no período de 14 a 16 de julho, no Parque de Exposições da Holambra, durante o 31º ENFLOR e 19ª Garden Fair.

O Cyclamen Absolut de Morel é a primeira variedade Victoria (flores dobradas) com aroma. Além da agradável fragrância, suas flores delicadas contrastam com a folhagem verde escuro com nervuras bem destacadas, formando uma combinação perfeita. O aroma desta flor fica mais marcante com a presença de luz natural (direta ou indireta), entre temperaturas que variem de 15ºC e 25ºC.

A Magna Flora apresenta o Cróton Nectarina, que traz as cores mais tradicionais dos crótons – vermelho, laranja, amarelo e verde – porém, em tons mais vibrantes e um formato de folha arredondado que pode chegar a um palmo de diâmetro. Tem nervuras bem marcadas e a nervura central tem um leve prolongamento, proporcionando, em alguns casos, o fenômeno chamado “mother and daughter”, quando há mais uma pequena folha na ponta desse prolongamento.

Gerbera Pastini Puglia é uma das novidades da Cooperativa Veiling Holambra. Apresenta pétalas “desalinhadas”, sendo uma excelente opção para trazer contraste na decoração. Suas hastes longas e robustas facilitam o corte e a manipulação para uso em arranjos.

Já a Cooperflora traz para o Enflor & Garden Fair o retorno das Anêmonas, também conhecidas como flor-do-vento, e a ampliação da linha de Rosas Garden, que tem como diferencial quantidade de pétalas em uma mesma haste, sendo que algumas chegam a ter o triplo de pétalas de uma rosa tradicional.

A Amantiquira apresenta as famosas suculentas como flores de corte. As mudas, comercializadas a granel, podem ser utilizadas para decoração de eventos, buquês personalizados e arranjos para presentear, mas também em plantios, para aumentar o catálogo de variedades do cliente.

Há também o lançamento de duas variedades de Ficus: o Ficus Religiosa e o Ficus Shivereana. O primeiro, apresentado também pelo Veiling Holambra, é conhecido como a árvore sagrada no hinduísmo, janaísmo e budismo. Acredita-se que Buda, fundador do budismo, estava sentado sob a sombra de uma Fícus Religiosa quando teve um momento de iluminação. É tão antiga que há registro de plantio dela 288 a.C no Sri Lanka.

Já o Ficus Shivereana ou Ficus Elástica Shivereana “Moonshine” é uma novidade da Terra Viva. Tem folhas brilhantes que parecem pintadas a mão. As folhas novas nascem em um tom verde neon e vai escurecendo conforme cresce, ganhando algumas pintas na cor verde escuro, o que torna o Ficus Shivereana ainda mais especial e único, pois cada folha e cada planta tem sua própria ‘’pintura’’. É da linha de plantas que purificam o ar, removendo as toxinas do ambiente e ajudando com a umidade, já que é uma planta com alto índice de transpiração.

Entre os acessórios, são muitas as novidades, como espumas florais SEC, para flores desidratadas e artificiais, peças que anunciam tendências para decoração de ambientes, novas coleções de vasos para jardim, substratos para manutenção das flores e plantas, além de acessórios que agregam valor aos presentes com flores, como os chocolates e bichinhos de pelúcias.

O Pautão de Imprensa Enflor & Garden Fair 2024 traz um resumo nas novidades que poderão ser conferidas pelos visitantes no evento

Sobre o Enflor & Garden Fair

As propostas de decoração para inspirar os visitantes começam já na entrada do evento, com um portal decorado por artistas florais, e seguem pelos estandes da feira de negócios, onde 180 empresas expositoras apresentam aos visitantes novidades em flores e plantas, acessórios para floriculturas, decoração de festas, ferramentas para floricultura, paisagismo e jardinagem, embalagens, tecidos e acessórios de jardim.

Programação de Capacitação

Nos três dias do evento haverá palestras no Congresso ENFLOR e no Congresso GARDEN FAIR. Em ambos, diferentes temas serão ministrados por grandes nomes da floricultura, da decoração e do paisagismo.

Para saber sobre o Congresso de Paisagismo e conhecer a programação do Congresso Enflor 2004 acesse: www.enflor.com.br , onde é possível encontrar também meio de fazer inscrição nos temas de interesse.