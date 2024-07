Projeto Nossa Energia alcança mais de 89,5 mil acreanos desde 2022

O projeto Nossa Energia leva iniciativas como orientações sobre redução de consumo e troca de equipamentos para cada vez mais perto da população. Desde 2022, o Caminhão Nossa Energia visitou 19 municípios acreanos e 33 escolas. Nesse período, mais de 18 mil lâmpadas e 566 geladeiras foram substituídas.

Para ter acesso aos benefícios do Projeto a família precisa estar cadastrada na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), morar em bairros/comunidades de vulnerabilidade socioeconômica, estar conectada à rede de energia, estar adimplentes com a conta de energia e possuir equipamentos (geladeiras e lâmpadas) antigos para serem substituídos.

Somente nos primeiros seis meses deste ano, foram 2.719 pessoas alcançadas pelo projeto. É um investimento na ordem de R$ 2,5 milhões para os anos de 2024 e 2025. O Projeto Nossa Energia é parte do Programa de Eficiência Energética da Energisa Acre e regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

“Essa é mais uma iniciativa da Energisa para proporcionar mais conforto para a população. A troca das geladeiras e das lâmpadas convencionais pela tecnologia led que são modernas e econômicas, proporciona redução do consumo de energia para as famílias beneficiadas. Nosso objetivo é alcançar ainda mais famílias em 2024”, comentou, a analista de eficiência energética da Energisa Acre, Daya Campos.

