Homem rouba carro, bate em muro e foge pelado pela rua; assista

Um homem de 47 anos foi pego no flagra em cena inusitada nas ruas de Anápolis, em Goiás. Um vídeo de uma câmera de segurança registrou um homem, suspeito de roubar um carro batendo em um muro. Até nada de anormal, mas o inusitado veio em seguida. O homem quebrou os vidros do carro e fugiu pelado pela rua. O caso aconteceu no último sábado (12).

De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PMGO), testemunhas informaram que o homem roubou o veículo de outra pessoa em local não muito distante do acidente. Ainda segundo à PMGO, uma pessoa próximo do dono do carro disse que o suspeito teria entrado em luta corporal para roubar o veículo. Além disso, o homem também teria arrastado o carro com o próprietário que tentava impedir o crime.





Apesar da tentativa de fuga, o homem não escapou da polícia. Ele foi preso por roubo e passou por uma audiência de custódia neste domingo (13). Na falta de um advogado, o suspeito terá a defesa feita por um defensor público da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO).

Fonte: BNEWS