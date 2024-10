Jovem morre após ser atingida por motorista de Porsche; Vídeo

O acidente ocorreu na noite do último sábado, 12, em um cruzamento em Maringá. A vítima foi identificada como Isabely Cristina dos Santos, de 19 anos.Segundo a Polícia Militar, o motorista seguia pela Avenida Petrônio Portela e atingiu a moto que trafegava pela Avenida Gastão VidigalImagens feitas por câmera de segurança indicam que o motorista do porsche furou o sinal vermelho, diz o secretário de Mobilidade UrbanaO motorista não permaneceu no local do acidente e o carro foi apreendido; o caso é investigado pela Polícia Civil

Veja o vídeo: