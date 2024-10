Vídeo mostra momento que empresário é baleado durante fuga de blitz; assista

Um casal registrou, em vídeo, o exato momento em que o empresário Fernando Alves Souza Coelho, popularmente conhecido como ‘Lengo’, foi baleado por policiais enquanto fugia de uma blitz, na cidade de Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, neste sábado (12).

Nas imagens, é possível identificar que o empresário conduzia um veículo em alta velocidade, na contramão da via. Além disso, duas viaturas da polícia perseguiam o homem. O casal passava de carro no momento do ocorrido.

O empresário só para quando um carro “fecha” a sua saída. No vídeo, também é notório ouvir e ver o momento dos disparos da arma de fogo. Fernando Alves não resistiu aos ferimentos e morreu.

A namorada do empresário estava dentro do veículo, e, quando o carro para, ela desce do automóvel, os policiais prontamente pedem para ela deitar no chão. A mulher não teve ferimentos.

Fonte: BNEWS