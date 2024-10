O delegado a Polícia Federal Fares Feghali foi encontrado morto na tarde desta terça-feira, 15, em uma sala localizada no Centro Empresarial Rio Branco, localizado entre a Avenida Brasil com a rua Marechal Deodoro, no centro da capital.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e atestou a morte do delegado. Viaturas da Polícia Federal cercaram o local e ninguém está autorizado a entrar ou sair do prédio.

Mais informações em instantes.