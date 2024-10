Policia encontra cartela de Diazepam em caminhonete de delegado da PF

Policiais Federais e Civis estão na tarde desta terça-feira, 15, averiguando a caminhonete em que o delegado federal Fares Feghali estacionou próximo ao Centro Empresarial Rio Branco. Ainda não sabe quando ele chegou ao local, mas o veículo ficou estacionando em frente a Loja Colcci, localizada na Avenida Brasil.

Ao revistarem a caminhonete modelo Ford Ranger ano 2023, os policiais encontraram uma cartela de Diazepam, que é um medicamento tarja preta indicado para alívio sintomático da ansiedade, tensão e outras queixas somáticas ou psicológicas associadas com a síndrome da ansiedade. Pode também ser útil como coadjuvante no tratamento da ansiedade ou agitação associada a desordens psiquiátricas.

Imagens de câmeras de segurança do Centro Empresarial e lojas vizinhas estão sendo requisitadas para ajudarem na investigação.

O ac24horas apurou que o que Fares teria brigado com a namorada que é psicologa na noite anterior e teria tomado a chave do escritório aonde fica localizado o consultório da mulher. Ele teria entrado no local e no banheiro teria atirado na própria cabeça com a sua arma funcional.