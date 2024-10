Motociclista escapa de desabamento de caixa d’água por um segundo; assista

Apesar do susto, ninguém ficou ferido no incidente | Bnews - Divulgação Reprodução

Um motociclista escapou por pouco de ser atingido pela caixa d’água de um condomínio em Hortolândia, São Paulo. O objeto desabou apenas um segundo após o homem passar em frente, na madrugada de domingo (13). O momento exato foi capturado por uma câmera de segurança.

A torre, que tinha capacidade para 296 m³ de água desabou completamente e deixou os moradores em choque. A água invadiu os apartamentos do térreo. Apesar do susto, ninguém se feriu no incidente.

Torre de caixa d'água desaba um segundo após motociclista passar na frente pic.twitter.com/6OhWvRfztr — Portal do Holanda (@portaldoholanda) October 14, 2024

Equipes da Defesa Civil foram acionadas e chegaram para remover os destroços. O condomínio se pronunciou, garantindo que todas as manutenções estão em dia e que a estrutura não corria riscos aparentes.

Fonte: BNEWS