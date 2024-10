Taxista morre em acidente de trânsito e cadáver surge sentado em caixão em forma de táxi durante velório

Conhecida por realizar os enterros “mais criativos do mundo”, o país de Gana voltou a viralizar nas redes sociais com mais uma despedida para lá de inusitada. Desta vez, o falecimento de um taxista em um acidente de trânsito não impediu familiares de colocá-lo sentado no caixão como se estivesse dirigindo um veículo.

Nas imagens, o homem surge no caixão, que gira, parecendo um brinquedo de criança. Para completar a caracterização, o cadáver está vestido com terno e luvas.

Em Gana, diversas funerárias são especializadas em oferecer caixões que remetem às profissões dos mortos ou ao seu nível social. Os serviços pedem custar mais de R$ 10 mil.

