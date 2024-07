Programação do Arraial Cultural tem cinco dias de festa na Gameleira, em Rio Branco

O governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) e secretarias parceiras, realizou na manhã desta quarta-feira, 10, no Cine Teatro Recreio, em Rio Branco, o lançamento oficial da programação do Arraial Cultural. As festas juninas promovem a união das comunidades, oferecendo oportunidades para a interação social, seja por intermédio das quadrilhas, das comidas típicas, ou das brincadeiras.

“Nós temos os arraiais nos bairros, tanto na capital quanto no interior, mas esse arraial que já é tradicional na capital é sempre o mais esperado. Seguindo orientação do nosso governador, estamos em parceria com outras secretarias, zelando pela segurança. Está sendo feito tudo com muito carinho e muita atenção para a nossa população. Vamos juntos celebrar esse momento”, destaca o presidente da FEM, Minoru Kinpara.

As festividades ocorrerão na Gameleira, no período de 16 a 21 de julho, e irão contar com a participação de 16 quadrilhas, sendo 10 da capital e 6 do interior, além da escolha do Casal Caipira, Casal Mirim e Casal da Diversidade.

“É muito gratificante o apoio que o governo tem dado pra gente. Nós, enquanto liga de quadrilha, nos sentimos agraciados com esse importante suporte, que contribui para que o movimento seja consolidado. Estamos avançando e conseguindo fomentar a cultura nos municípios com relevante apoio do governo do Acre”, ressalta a presidente da Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac), Lene Santos.

O Arraial Cultural movimenta a economia local, gerando renda para pequenos comerciantes, artistas e produtores de alimentos típicos. Assim, contará com a Barraca das Tradições, Praça de Alimentação, que venderá apenas as comidas típicas de arraial, e a Casa de Farinha. Os palcos Arena dos Folguedos e Saudades do Seringal trarão apresentações de artistas locais e o tradicional bingo. Já o público infantil terá um espaço com 10 brinquedos para se divertir.

“Temos aqui mais um ano de parceria, e a certeza que será mais um ano de sucesso. O Arraial Cultural já faz parte do calendário de Cultura e Turismo do nosso estado, esse ano a Secretaria de Turismo entra com a parceria em toda a economia solidária. Esse será um evento extremamente voltado para o povo acreano”, pontua a secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias.

Secretaria de Turismo entra com a parceria em toda a economia solidária do Arraial Cultural. Foto: Neto Lucena/Secom

No Arraial Cultural será realizado o concurso estadual, com a escolha da Quadrilha Junina campeã, que irá disputar o festival nacional de quadrilhas nos dias 27 e 28 de julho, em Brasília.

“O Arraial Cultural é o concurso mais esperado das quadrilhas juninas. É o que credencia a campeã que vai disputar o concurso nacional. Então, as quadrilhas se preparam o ano todo, além das competições municipais, principalmente nas estaduais que são as mais tradicionais da Região Norte. O governo do Estado sempre constrói em conjunto com o movimento junino. Isso valoriza a cultura e o trabalho das comunidades”, afirma Cimar dos Santos, diretor da quadrilha pega-pega, que tem 28 anos de atuação, considerado o grupo mais antigo em atividade.

Concurso conta com a escolha da Quadrilha Junina campeã, que irá disputar o festival nacional. Foto: Neto Lucena/Secom

Jaqueline Prata, coordenadora de adereços da Sassaricando na Roça, quadrilha que venceu o campeonato estadual em 2023, está confiante que este ano levarão novamente o grande prêmio: “Conquistamos o Circuito Junino 2024 e vamos com toda energia para mais essa disputa na Gameleira. Com o tema São João das Maravilhas, queremos levar nossa arte a Brasília, para o campeonato nacional”.

Com 100 integrantes, a Sassaricando na Roça inicia os preparativos em janeiro, realizando bingos e rifas para arrecadar recursos para as despesas com os figurinos. A quadrilha este ano foi contemplada também com dois projetos na Lei Paulo Gustavo.

“A Secom, enquanto secretaria parceria dessa importante atividade, estará à disposição para fazer toda a divulgação do evento”, secretário de Estado de Comunicação em exercício, Elenilson Oliveira. Foto: Neto Lucena/Secom

O secretário de Estado de Comunicação em exercício, Elenilson Oliveira, reforçou as ações de governo em prol da sociedade. “Esse é mais um evento que acontece envolvendo toda a estrutura do governo do Estado, que atua de forma conjunta em prol da sociedade. A Secom, enquanto secretaria parceira dessa importante atividade, estará à disposição para fazer toda a divulgação da programação, com a produção de notícias e demais materiais de comunicação e marketing. Desejamos que esse seja mais um grande evento em favor da sociedade”, finalizou.

São parceiros no evento a Casa Civil, Secretaria de Estado de Governo (Segov); Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete); Secretaria de Estado de Comunicação (Secom); Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop); Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre); Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC); Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre; Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC); RBTRANS; Vigilância Sanitária; Defesa Civil Estadual; Sebrae/AC e a Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (LIQUAJAC).

Confira a programação na íntegra

Terça-feira, 16 será a abertura do Arraial Cultural e contará com apresentações de artistas, banda e atrações: às 18h, Grupo Harmonia; às 19h30, rodadas de bingo; às 20h, os Animadores do forró; às 21h30, rodadas de bingo; e às 22h será realizada a apresentação de Ricardo Moral.

Quarta-feira, 17, a população conta às 18h com o grupo Hélio Melo; às 19h30, com rodadas de bingo; às 20h Raízes da Terra; às 21h30, rodadas de bingo; e às 22h, Forró Dantas.

Quinta-feira, 18, às 18h será a apresentação de Assis Dantas; às 19h30, rodadas de bingo; às 20h, Zé Jarina e banda; às 21h30, rodadas de bingo, e às 22h, Trio Furacão.

Sexta-feira, 19, o grupo Estrela do Norte se apresenta às 18h; as rodadas de bingo ficam no horário de 19h30. As apresentações: às 20h, Eduardo Safadão; às 21h30, rodadas de bingo; e às 22h, Sandra Melo.

Sábado, 20, às 18h, grupo Caravana do Pecado; às 19h30, rodadas de bingo; às 20h, Pegada Prime, às 21h30, rodadas de bingo e às 22h, Ferdiney Ryos.

O encerramento será no domingo, 21, e conta com a apresentação do Renato Morais e banda às 18h; às 19h30, rodadas de bingo; às 20h, grupo Pimenta de Cheiro; às 21h30, rodadas de bingo; e às 22h, Álamo Kário.