Um mandato além da mesmice; Crica lança olhar sobre o mandato de um deputado do Solidariedade

O DEPUTADO Afonso Fernandes (SOLIDARIEDADE), tem cumprido um mandato bem além da mesmice que vem permeando a atual legislatura na Assembleia Legislativa, de fartos elogios ao governo e com poucas cobranças. Essa sua proposta de levar o tema das mudanças climáticas no estado para um debate por especialistas, como fez ontem na ALEAC, se fazia necessário. Governo e prefeitura não podem viver de improviso quando acontecem as previsíveis cheias e secas anuais do Rio Acre e dos igarapés que são seus afluentes. Quando ocorre uma cheia ou seca, é um festival de improvisação, sem que haja um planejamento. É preciso encarar esses fenômenos de forma profissional. Essa “revitalização” do Igarapé São Francisco, por exemplo, virou aquele tipo de promessa que já deixou Santo Antônio careca. Essa proposta do deputado Afonso de criação de uma comissão permanente na ALEAC para tratar das mudanças do clima, é um passo importante e concreto; e deveria ser um exemplo a ser seguido tanto pelo governo e pela prefeitura. Chega de improviso e de tentar resolver a questão de forma amadora e por cima da improvisação.

MONOTEMÁTICO

O SENADOR Márcio Bittar (UB) deve algum dia ter sonhado em ser um magistrado e a coisa não deu certo. Só pode ser. E agora desconta com críticas constantes ao Judiciário. Virou monotemático. Roda um disco furado.

NÃO DESCARTA O MDB

O SENADOR Alan Rick (UB) diz que trabalha para ser o candidato a governador ancorado numa aliança entre REPUBLICANOS-União Brasil -PL; e não descarta conversar com a cúpula do MDB para ter o partido na sua aliança, na eleição de 2026.

JÉSSICA É UM NOME

O SENADOR Alan Rick (UB) disse que esteve na campanha do prefeito Zequinha Lima (PP), na última eleição; mas não descarta ter a médica Jéssica Sales (MDB) na sua chapa em 2026, sendo como deputada federal, senadora e até vice. “Não conversamos sobre política até o momento, mas a Jéssica é uma pessoa querida”, disse Alan ao BLOG.

ALOPRADOS VOLTAM ATACAR

AQUELE grupinho de aloprados que coagiu, foram responsáveis por demissões em quem não queria votar no Bocalom, voltou a atacar. Estão agora pressionando advogados que trabalham no estado, a não votar no advogado Rodrigo Aiache para presidência da OAB-AC. O argumento não é republicano e nem jurídico: alegam que Aiache é genro do ex-senador Jorge Viana. Surreal, o debate não é partidário. A candidata Marina Belandi não tem nada a ver com esse movimento, registre-se.

BLEFE OU VERDADE?

A DIREÇÃO da Polícia Civil não pode dar o silêncio como resposta, ao suposto plano para matar o prefeito Bocalom. Precisa se saber se foi um blefe de um fanfarrão ou de fato se havia um planejamento para a morte do prefeito. Mesmo porque, ninguém anuncia a hora que se vai matar uma outra pessoa. É estranho! Por isso, é urgente um pronunciamento público sobre o caso. Não pode ficar congelado.

CANDIDATURA POSTA

O BLOG tem informação de que a vereadora Elzinha Mendonça (PP) articula a sua candidatura para a presidência da Câmara Municipal de Rio Branco. Contatos com vereadores de outras siglas estariam sendo feitos, para a formação de uma chapa plural.

QUEM PARIU MATEUS….

HÁ uma onda de reclamações nas redes sociais contra a qualidade do asfaltamento de última hora da prefeitura da capital, levando qualquer chuva a alagar casas. Não me comove. Quem pariu Mateus, embale.

AUSENTE DA CAMPANHA

A DEMISSÃO do Jefferson Barroso da direção da SUFRAMA era fava contada. Foi omisso na campanha dos candidatos do PSD. Mesmo sendo nomeado pela força política do senador Sérgio Petecão (PSD), não moveu uma palha na última campanha. Foi a razão da degola.

PELA PENDURA

OUTRO ocupante de cargo federal que estaria pendurado num fio de cabelo, é o dirigente do DNIT, engenheiro Ricardo Araújo. É acusado dentro da oposição de ter sumido durante a campanha para a prefeitura de Rio Branco. Erro de quem o colocou no cargo, nunca fez política.

FICOU A LIÇÃO

FICOU a lição da última campanha municipal: quem não tiver forte estrutura financeira não dispute uma vaga de prefeito ou vereador, porque a derrota é quase certa. Ou compra votos, ou perde. Virou um mantra.

ENGORDANDO ADVERSÁRIO

O DEPUTADO federal ou senador que destinar emendas parlamentares para a gestão do prefeito eleito de Brasiléia, Carlinho do Pelado, já vai ficar sabendo que não terá retorno político, porque seu apoio será exclusivo para a candidatura da Fernanda Hassem (PP) para deputada federal. É natural ele lhe apoiar.

FORA DO PALCO

A PARTIR de janeiro do próximo ano o prefeito eleito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, terá que descer do palco político e passar a cumprir as promessas de campanha. Deixará de ser baladeira para virar vidraça da oposição. De cobrador, será cobrado.

SEM SUSTENTAÇÃO

NÃO vejo sustentação na ação que pede a cassação do prefeito eleito Gerlen Diniz, sob acusação de compra de votos. Para uma ação deste tipo prosperar, teria que haver provas materiais fortes do delito, e não há.

NÃO ESTAVA NO PLANO

A ENTREGA do comando do União Brasil no Acre ao senador Alan Rick (UB), com carta-branca dada pela direção nacional; não estava nos planos do senador Márcio Bittar (UB), que foi surpreendido. Na política, também, um dia é da caça e outro do caçador. Bittar não contava com isso.

NÃO CONVIDEM

PARA não haver constrangimento, é bom não convidar a prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes; para o mesmo café da manhã com a vice-governadora Mailza Assis. O ataque sofrido por Mailza por parte de um vereador do município, afastou ambas ainda mais. Não estarão juntas em 2026.

FATO NATURAL

NÃO será surpresa e é seria até um fato natural, o governador Gladson Cameli estar em 2026, no palanque da Mailza Assis para o governo. São do mesmo partido, e na campanha, será a Mailza que estará com a caneta que nomeia e que demite. Gladson disputando o Senado precisará da máquina do governo.

QUASE PARANDO

O PROBLEMA da vice-governadora Mailza Assis, é a sua timidez, é introspectiva, e isso não são bons atributos para quem vai disputar uma eleição para o governo. E, além do mais, não consegue se comunicar com desenvoltura. Sua comunicação não existe, é restrita ao seu canal na internet. Pouco para uma candidatura majoritária.

PARA TODOS OS GOSTOS

GLADSON Cameli (PP), Jorge Viana (PT), Márcio Bittar (deverá sair pelo PL), Mara Rocha (sem partido), Sérgio Petecão (PSD): e possivelmente, Socorro Neri (PP). Se a lista para o Senado for sacramentada, o eleitor terá um amplo leque de escolha para as duas vagas em disputa para o Senado.

O QUE MAIS IMPRESSIONOU

NADA impressionou mais na campanha que se encerrou da disputa da prefeitura da capital, que não ter havido um flagrante de compra de votos. Não sei se é para rir ou lamentar.

FRASE MARCANTE

“Não se queixe de estar ficando velho. Pense nas pessoas que não puderam ter esse privilégio”. S. Brown