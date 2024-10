Vidente diz que Jordão pode sofrer surto de cólera e pede orações

O vidente Valter Silva Ferreira, conhecido como Valter Arauto, administrador do grupo “Orákulo do Arauto” no Facebook, fez uma nova previsão, indicando que o Acre poderá enfrentar um surto de cólera, possivelmente no município de Jordão.

Segundo o vidente, a previsão foi feita na última segunda-feira, 21 de outubro, às 23h53. “Quem abrirá o Jordão em novembro e dezembro? Quando um surto de cólera surgir e emergir nas margens”, diz um trecho da publicação.

Valter Arauto enfatizou a necessidade de orações durante esse período. “Orações, rezas e preces. Deus será mais que as imagens”, declarou.