Produção de leite cresce 1,8% e chega a mais de 35,7 milhões litros no Acre

Os membros do Grupo de Trabalho de Pecuária de Leite do Fórum Empresarial do Acre debateram os dados da Pecuária Municipal de 2023 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nessa segunda-feira, 21/10. Conforme a pesquisa, em 2023 a produção de leite chegou a 35,7 milhões no Acre.

O aumento foi de 1,8% em relação ao ano passado, quando a produção foi de 35.114 milhões. A gerente de planejamento e gestão administrativa da Superintendência do IBGE no Acre, Gardênia de Oliveira Sales, apresentou também dados da produção até o segundo trimestrais de 2024.

Até junho deste ano já foram produzidos 5.124,84 litros de leite nos 22 municípios acreanos. No mesmo período do ano passado a quantidade de leite produzido foi de 4.740,49.

Sobre o valor da produção, o levantamento aponta um aumento de 8,4% entre 2022 e 2023, quando os valores subiram de R$ 58.132,00 para R$ 62.994,00 em um ano.

O coordenador do Grupo de Trabalho de Leite e professor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Eduardo Mitke, disse que a apresentação dos dados é importante para que o Fórum busque novas políticas públicas para o desenvolvimento da pecuária leiteira no estado. A pesquisa mostra também dados da produção em cada município acreano.

Veja os dados abaixo:

“Dados são fundamentais e sem eles não conseguimos tomadas de decisão. Mostramos que foi estancada a queda na renda de produção de leite, o que é fato importante. Tivemos também uma discussão sobre a produção individualizada por cada municípios, as regiões que mais produzem”, disse o coordenador.

Durante a reunião foi debatido ainda uma possível discussão com a Associação dos Municípios do Acre (Amac) para instalação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) para regularização dos laticínios.

Participaram da reunião representantes da Ufac, Caixa Econômica, Sebrae/AC, Prefeitura de Rio Branco, Agência de Negócios do Acre (Anac), Cooperativa de Laticínios do Estado do Acre (Coopel), Secretaria Estadual de Agricultura (Seagri), Senar e IBGE.

