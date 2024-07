Caminhoneiro filma o próprio acidente ao tentar fazer ultrapassagem proibida em rodovia; assista

Um motorista de um caminhão filmou o próprio acidente enquanto tentava fazer uma ultrapassagem na última segunda-feira (8), na altura do km 411 da BR-135, em Jatobá, cidade do interior do Maranhão. O veículo capotou, pegou fogo e foi destruído pelas chamas.

O caminhoneiro dirigia um caminhão que transportava madeira quando tentou ultrapassar outro veículo à sua frente. Por estar em um trecho com curva acentuda, ele perdeu o controle da direção e capotou.

Nas imagens que ele mesmo registrou, é possível ver que o motorista tenta ultrapassar um veículo menor. Ele chega a xingar o outro condutor, que estava com velocidade reduzida.

Apesar de estar investigando as circunstâncias do acidente, a Polícia Rodoviária Federal acredita que tenha sido causado “pelo fato do motorista estar filmando e tentando ultrapassar em local proibido”.

Fonte: BNEWS