Motoristas clandestinos e taxistas brigam por passageiros no aeroporto; veja vídeo

Vídeo mostra motoristas saindo no soco na frente do aeroporto | Bnews - Divulgação Reprodução/Redes sociais

A área de embarque e desembarque do aeroporto da cidade baiana de Ilhéus, que foi reinaugurado recentemente, virou palco de uma confusão nesta quarta-feira (10). Isso porque motoristas de transporte clandestino e taxistas caíram no soco por uma disputa por passageiros.

Imagens que circulam as redes sociais mostram os taxistas uniformizados brigando com um outro motorista, que não teria permissão legal para atuar no local. Segundo o site Ilhéus24h, a confusão foi resolvida pelos próprios envolvidos, sem precisar chamar a polícia.

Em outubro de 2023, um caso semelhante também aconteceu no mesmo local. Na época, dois homens, que seriam taxista e motorista por aplicativo, saíram no tapa. Testemunhas tentaram separar a confusão, mas não tiveram sucesso.

Veja:

Reinauguração

O aeroporto de Ilhéus foi reformado, modernizado e reinaugurado na última sexta-feira (5). A obra, promovida pelo Governo do Estado, teve um investimento de R$ 62 milhões.

Com o valor investido, a requalificação do local ampliou e tornou mais acessível o terminal de passageiros. Além disso, a estrutura agora conta com uma completa base de proteção contra incêndio.

Fonte: BNEWS